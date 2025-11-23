Clínica especializada en el cabello revela guía de los problemas más comunes: aprende a solucionarlos

Suscríbete a nuestros canales

Muchos factores pueden dañar la salud de las melenas, como el secado o planchado constante, los tintes, la polución, el lavado excesivo, entre otros. Estos causan que tu pelo se debilite generando horquetillas y el desagradable frizz.

Aquí te contamos cómo reparar los tres principales problemas que sufre nuestro cabello debido a los excesos y maltratos, sin necesidad de cortarlo.

Foto: Freepik

Cómo recuperar las melenas

Pelo debilitado

Este quizá sea una de las mayores preocupaciones que tenemos, al presentar un cabello quebradizo, sin vida e incontrolable. Pero no te preocupes, lo que necesita tu pelo es una buena reparación con proteína hidrolizada, keratina y bambú.

Según afirma Capilclinic, la yema de huevo aporta brillo y fuerza al cabello, mientras que el aceite de oliva nutre y aporta suavidad al instante. Mezcla una taza de agua tibia con dos yemas de huevo. Aplica la mascarilla y deja actuar por 30 minutos y luego retira con agua fría.

Pelo seco

Este tipo de cabello se caracteriza por presentar puntas abiertas (horquetillas), enredos constantes y sensación áspera al tacto. Lo que indica que necesita una buena nutrición. Ello lo conseguirás aplicándote aceites, ceramidas y pro-vitamina B5.

El aceite de almendras te ayudará a reparar el cabello y las puntas abiertas, mientras que el aguacate aporta mucha hidratación. Mezcla una cucharada de aceite de almendra, un aguacate maduro y una yema de huevo. Aplícatela y déjala actuar por 15 minutos. Retírala con agua tibia.

Pelo opaco

Cuando tu pelo presenta falta de brillo y mucho frizz, es muy probable que lo tengas opaco, sin vida y brillo. Para solucionar tu problema, tu melena lo que necesita es una buena hidratación. Aplica productos que contengan humectantes, seda y extracto de algas.

El yogur te ayudará a limpiar a profundidad el cuero cabelludo. Mezcla un yogur natural con dos claras de huevo y dos cucharadas de zumo de limón. Aplica la mezcla evitando las raíces y deja actuar de 30 a 40 minutos. Culminado el tiempo aclara con agua fría.

