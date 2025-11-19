Ni frita, ni hervida: conoce la mejor forma de cocinar la batata para conservar su valor nutricional

Suscríbete a nuestros canales

La batata es una hortaliza con una gran variedad de beneficios para la salud: contiene fibra, potasio, betacarotenos, vitamina C y otros antioxidantes que contribuyen tanto al bienestar visual como al fortalecimiento del sistema inmunológico, al control de los niveles de azúcar en sangre y a una mejor digestión.

Sin embargo, aunque la batata es versátil y sabrosa, no todos los métodos de cocción son iguales en cuanto a la preservación de sus nutrientes. Tanto hervirla como freírla pueden reducir significativamente su valor nutricional y modificar sus características sensoriales. Por eso, se propone una forma óptima de cocinarla para disfrutarla al máximo.

La mejor forma de cocinar la batata

Este tubérculo al horno o en freidora de aire es el método recomendado para conservar sus propiedades nutritivas y su sabor natural. Al hervir la batata, parte de sus vitaminas solubles en agua se pierden en el líquido de cocción. Y si se fríe, además de incrementar su contenido calórico, se debilita su perfil de antioxidantes, se absorben más grasas y se altera su textura.

En cambio, al hornearla, se evita la absorción de grasas y se potencia su dulzor natural, al mismo tiempo que minerales como el potasio, el manganeso y el cobre permanecen prácticamente intactos. La textura resultante es cremosa por dentro con un exterior ligeramente crujiente, lo que la convierte tanto en un acompañamiento saludable como en un snack o parte de postres sin azúcar añadido.

El valor nutricional citado es de aproximadamente: por cada 100 g cocinada al horno, aporta unas 90 kcal, 20,7 g de carbohidratos, 3,3 g de fibra, 2 g de proteína, 0,1 g de grasa, 475 mg de potasio, 961 µg de vitamina A y 19,6 mg de vitamina C, además de otros nutrientes como manganeso, cobre y antioxidantes fenólicos.

Batata al horno

Ingredientes

La cantidad que desees de batata

Aceite de oliva (opcional)

Sal marina

Especias al gusto: romero y/o pimentón ahumado (opcional)

Preparación

- Lava bien las batatas, usando un cepillo para eliminar toda la tierra adherida.

- Sécalas y córtalas en mitades, bastones o rodajas gruesas. No es necesario pelarlas.

- Precalienta el horno a 200 °C.

- Coloca las batatas en una bandeja con papel vegetal o directamente sobre la rejilla del horno.

- Opcionalmente, rocía con un poco de aceite de oliva, añade sal marina y espolvorea romero o pimentón ahumado si lo deseas.

- Cocina entre 35 y 45 minutos, dependiendo del grosor y tipo de corte, hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro.

- Sirve solas o acompañadas con salsas naturales como yogur o hummus.

¡Buen provecho!

