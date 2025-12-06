Lucir una melena canosa saludable es posible: basta con adoptar tres hábitos sencillos

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez son más las mujeres que se atreven a llevar su melena canosa, aunque esto implique muchas veces ser señalada y hasta juzgada.

Esta es quizás una tendencia en crecimiento y la verdad, resulta ser como cualquier moda, “de la moda lo que acomoda”, por lo que quienes la adoptan asumen todos los pros y los contras.

Si eres una de ellas, debes tener en cuenta que este suele ser un pelo seco y quebradizo que tiende a amarillear, por lo que se deben incrementar los cuidados para mantenerlo saludable.

¿Cómo lavar la melena canosa?

Según expertos, hay que lavarlo con normalidad, aunque siempre siguiendo estos tres pasos: aplicar champú para eliminar residuos y toxinas, luego aplicar un segundo champú más tratante y finalmente, colocar acondicionador o mascarilla para sellar la cutícula, refiera la web de Vogue.

Por otra parte, se puede usar champú violeta, este producto contrarresta los subtonos amarillos de las canas, las cuales con el tiempo se oxidan y tienden a tornarse de color amarillo.

Cuídalas

Lucir una melena canosa saludable no es fácil, pero tampoco imposible, para ello adopta algunos sencillos hábitos como, hidratar, cortar y proteger.

La hidratación del cabello con canas es muy importante, pues las canas pueden resecar el pelo y hacer que tenga peor apariencia.

También es importante realizar cortes con cierta periodicidad y cuidando el tipo de corte, ya que el cabello canoso es más fino y seco.

Finalmente, aplica productos que protejan el pelo y combatan el frizz, para que luzca más sano y brillante en todo momento.

