Choque fatal deja múltiples víctimas en Caracas: una niña entre los fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Un fatal accidente se registró en horas de la madrugada de este lunes en la parroquia Coche, del municipio Libertador, en Caracas. Autoridades revelaron detalles del incidente que dejó un lamentable saldo de víctimas.

De acuerdo con el reporte del comandante del Cuerpo de bomberos del Distrito Capital, Pablo Palacios, se trató del choque de un vehículo particular contra un objeto fijo en la vía, a la altura del puente de Coche.

Revelan posibles causas del fatal accidente

Al parecer, un ciudadano, quien se desplazaba en un vehículo tipo sedán, conducía bajo los efectos del alcohol. Se presume que, debido a su condición, perdió el control de su vehículo y terminó por impactar contra un árbol.

Debido al choque, siete personas resultaron heridas. Las mismas fueron trasladadas por el personal de Paramédicos de Vías Rápidas.

Asimismo, se registró el lamentable fallecimiento de otras dos personas; de acuerdo con Palacios, las infortunadas son una niña de aproximadamente siete años de edad, y una sexagenaria.

Los funcionarios del cuerpo de bomberos acudieron hasta el lugar para atender la situación en conjunto con el personal de Vías Rápidas.

Identifican a las víctimas de la tragedia en Caracas

Las personas heridas quedaron identificadas como:

1- Stiguar Alcalá, de 25 años.

2-Milagro Alcalá, de ocho años.

3-Blinyer Alcalá, de tres años de edad.

4- Stiven Alcalá, de 38 años.

5-Erenice Flores, de 47 años.

6-José Muñoz, de 36 años.

7-Lecibe Muñoz, de 32 años.

Todos los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Coche, indicó el jefe de los bomberos.

Finalmente, informó que las víctimas fatales del accidente vial respondían a los nombres de Elice Alcalá, de 55 Años de edad, y Joseily Muñoz, de apenas siete años.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube