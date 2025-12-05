Lluvias y lloviznas: se intensifican en 21 estados, según el Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Para este 5 de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que habrá lluvias y lloviznas.

En ese sentido, en horas de la mañana se presentará nubosidad fragmentada con lloviznas aisladas en la Región Central.

Además, se espera que después del mediodía se incremente la cobertura nubosa, generando precipitaciones de intensidad variable en al menos 21 entidades.

Lluvias y lloviznas se intensifican en 21 estados

Asimismo, prevalecerá nubosidad estratiforme acompañada de lluvias y lloviznas, con mayor intensidad y frecuencia en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Oriental, los Andes y Zulia.

Durante la tarde y noche se estima un incremento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Región Insular, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas, se prevé cielo nublado en horas de la mañana; después del mediodía aumenta la cobertura nubosa; se esperan algunas lluvias y lloviznas.

Igualmente, para las próximas seis horas, el Inameh estima cielo parcialmente nublado, alternando con nubosidad fragmentada en buena parte del país.

Del mismo modo, se esperan algunos mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Oriental, los Andes, Falcón y Zulia.

No se descartan lluvias o lloviznas aisladas en la región central.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube