Aprende a pagar multas de tráfico en California: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

California requiere que los conductores mantengan al día sus responsabilidades viales. Recibir una multa de tránsito puede ser estresante, pero hay buenas noticias: el proceso de pago suele ser bastante sencillo.

Tienes varias opciones para saldar la deuda con la corte superior del condado que emitió la citación. Actuar rápidamente es fundamental para evitar penalizaciones y recargos por demora.

Lo primero que debes hacer al recibir una multa en California comprende tu citación

Antes de hacer el pago, tómese un momento para revisar detenidamente el aviso de infracción (o la citación en sí).

Este documento detalla el monto de la fianza (multa), la fecha límite para el pago y, lo más crucial, señala la Corte Superior del condado que se encarga de su caso.

En California, las multas de tránsito se manejan a través del sistema judicial del condado, en lugar de una entidad estatal centralizada.

Una vez que tengas el número de citación y el nombre de la corte, podrás proceder con el pago.

Paga en línea: la opción más rápida y conveniente

La mayoría de las Cortes Superiores de California ahora ofrecen sistemas de pago de multas de tránsito en línea (e-Pay) para que sea más fácil para usted.

Primero, busque el sitio web oficial de la Corte Superior del condado que aparece en su citación.

Luego, localice la sección de "Servicios en línea" o "Pagos de Tránsito".

Ingrese el número de su citación y, en algunos casos, su fecha de nacimiento o número de licencia.

Este método le permite pagar con tarjeta de crédito o débito (generalmente con una pequeña tarifa de procesamiento) y recibir una confirmación instantánea de su transacción.

Sin duda, es la forma más eficiente de asegurarse de cumplir con la fecha límite.

Otras alternativas de pago disponibles en California

Si el pago en línea no es una opción para usted, las cortes tienen otros métodos para que pueda saldar su multa:

Pagar por correo: Debe enviar un cheque o giro postal por el monto total de la multa. No olvide incluir el número de su citación y hacer el pago a nombre del "Secretario del Tribunal".

Recuerde, no envíe dinero en efectivo. Asegúrese de enviar su pago a la dirección de la corte que está manejando su caso.

Pagar en persona: Puede visitar la taquilla del juzgado de tránsito durante el horario de atención.

La mayoría de las cortes aceptan efectivo, cheque, giro postal y tarjetas de crédito o débito para los pagos en persona.

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar una multa en California?

Es importante que responda a la citación antes de que se cumpla la fecha límite, incluso si tiene la intención de impugnarla o asistir a una escuela de tránsito.

Ignorar una multa puede traer consecuencias graves, como recargos altos, la suspensión de su licencia de conducir por parte del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) y el envío de su caso a una agencia de cobranza. Actúe de inmediato para proteger su historial de manejo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



