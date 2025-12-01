EEUU publica el calendario de pagos del Seguro Social en diciembre y enero: conoce la fecha exacta de tu depósito

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha hecho público el calendario oficial de pagos del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, información sacada del portal web oficial de la Administración del Seguro Social (SSA). Este anuncio afecta a millones de beneficiarios que dependen de dichos programas federales mensuales.

Los pagos mensuales del Seguro Social se harán siguiendo un esquema basado en el día de nacimiento del beneficiario, distribuido en tres miércoles consecutivos para diciembre y enero. Además, se aplican adelantos por feriados, así como el ajuste anual por costo de vida (COLA) que aumentará los montos a partir de los primeros pagos de 2026.

Calendario de pagos para diciembre y enero

3 de diciembre de 2025: Pagos a beneficiarios con fecha de nacimiento antes de mayo de 1997.

10 de diciembre de 2025: Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

17 de diciembre de 2025: Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

24 de diciembre de 2025: Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

2 de enero de 2026: Pago adelantado para beneficiarios anteriores a mayo de 1997.

14 de enero de 2026: Nacidos entre el 1 y el 10.

21 de enero de 2026: Nacidos entre el 11 y el 20.

28 de enero de 2026: Nacidos entre el 21 y el 31.

En cuanto al SSI, los pagos se efectúan el primer día hábil de cada mes. Para este ciclo, los días de pago serán:

1 de diciembre de 2025: Pago de diciembre.

31 de diciembre de 2025: Pago adelantado de enero 2026, debido al feriado del 1 de enero.

30 de enero de 2026: Pago de febrero.

27 de febrero de 2026: Pago de marzo.

Ajuste por costo de vida y recomendaciones.

El COLA para 2026 será del 2.8%, aumentando el beneficio promedio de jubilación en aproximadamente 56 dólares mensuales. En el SSI, los montos máximos mensuales serán 994 dólares para una persona y 1,491 dólares para una pareja. La SSA recomienda mantener actualizada la información bancaria para evitar retrasos y alertar sobre posibles fraudes, registrando que nunca solicitarán datos personales por teléfono o mensajes no solicitados.

Estas fechas y ajustes facilitan la planificación financiera de los beneficiarios y están diseñadas para asegurar un pago oportuno y seguro durante este período.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube