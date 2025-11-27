¿Tu seguro médico costará el doble en enero? La decisión final de Trump que mantiene en vilo a millones de familias

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el vencimiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) este 31 de diciembre, la administración Trump debate intensamente el futuro de estos apoyos financieros.

El mandatario expresó su preferencia por un nuevo modelo que asigne fondos directamente a los pacientes mediante cuentas de ahorro en lugar de financiar a las aseguradoras.

Sin embargo, reconoció que una extensión temporal podría resultar necesaria para ganar tiempo mientras el Congreso estructura las reformas definitivas.

Posturas

Esta postura enfrenta la resistencia del ala conservadora, encabezada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

Según informa Mundo Now, Johnson bloqueó una propuesta inicial de la Casa Blanca para extender los beneficios por dos años, manteniendo en suspenso una decisión legislativa importante que definirá el costo de la cobertura sanitaria para el próximo ciclo fiscal.

Impacto

La falta de un acuerdo concreto amenaza la estabilidad económica de millones de usuarios, con un impacto severo en la comunidad latina que utiliza estos créditos para costear planes de categoría plata con deducibles bajos.

Si los subsidios expiran sin una alternativa vigente, los asegurados sufrirán un aumento inmediato en sus primas mensuales, lo que podría restringir su acceso a los diez servicios esenciales garantizados, como urgencias, maternidad y salud mental.

Recomendaciones

Ante este panorama, los especialistas instan a las familias a revisar su elegibilidad y comparar opciones en el mercado antes de fin de año.

Esto se debe a que la ausencia de una medida oficial obligaría a quienes trabajan por cuenta propia o carecen de seguro laboral a asumir costos prohibitivos para mantener su atención médica.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.