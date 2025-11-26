Polémica en Miami-Dade: ¿Quiénes recibirían un pago extra de $1,000 en Hialeah y por qué?

Suscríbete a nuestros canales

En Hialeah, Condado Miami-Dade, Florida, cierto grupo de trabajadores podría estar recibiendo un pago de $1.000 extra próximamente, descubra por qué, a quiénes beneficiaria y para cuándo se espera.

Resulta que se ha corrido la voz de que la actual alcaldesa interina Jacqueline García-Roves estaría por recompensar a los trabajadores municipales de la ciudad.

Más allá de un rumor, medio locales ya han reportado la información, la cual se difundió originalmente desde un memorando en el que la funcionaria realizó el anuncio.

La razón de ser del bono sería dar una especie de reconocimiento al “arduo trabajo, la dedicación y el compromiso" de los empleados.

Detalles sobre el bono: ¿Cuándo y a quiénes corresponde?

Este bono de $1.000 para los trabajadores se pagaría a “todos” los empleados municipales, lo que incluye a los trabajadores a tiempo parcial.

Sin embargo, se excluyen a:

Los funcionarios electos, los empleados del concejo que sean contratistas, el personal de limpieza y seguridad subcontratado. Esto, según información El Diario Herald.

Los trabajadores elegibles lo recibirían en el mes de diciembre, aunque no se ha especificado si es a comienzos, a mediados o si al final del año.

Pago polémico

Sin embargo, vale la pena destacar que, dicho pago equivale a aproximadamente a una entrega de 1.492 empleados presupuestados, lo que representa casi $1.5 millones en gastos.

Aunque, la oficina de García-Roves informó al Herald que el dinero proviene de los fondos excedentes de la ciudad, no está bien visto porque en poco tiempo se espera una transición de poder.

Recordemos que el próximo 12 de enero realizará su juramentación el nuevo alcalde electo, Bryan Calvo.

Por lo que ha salido a relucir si la alcaldesa interina tiene la autoridad de utilizar esa cantidad de fondos públicos.

De hecho, hay quienes aseguran, que la alcaldesa no tiene la autoridad para otorgar una bonificación de esa magnitud sin la aprobación del concejo.

Como el ex fiscal William Grodnick o el exalcalde Raúl Martínez.

Sobre todo, haciendo hincapié en que Hialeah tiene un límite de aprobación de gastos para el alcalde de $25.000.

Aunque, una vez más, la oficina de García-Roves argumenta que la limitación no aplica a los bonos navideños, ya que los pagos no se realizan a un proveedor.

El 9 de diciembre podría ser una fecha clave para la definición de dicho pago, ya que será la última sesión del Concejo Municipal para García-Roves como alcaldesa interina.

