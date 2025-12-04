Retoman la importación de vehículos por la frontera de Táchira: conozca de qué tipo

Suscríbete a nuestros canales

Tras una suspensión que duró desde el pasado mes de julio, la importación de vehículos a Venezuela por la frontera terrestre con Colombia se ha reactivado.

La primera evidencia de esta reactivación es la llegada de una fila de al menos siete gandolas cargadas con vehículos híbridos que esperan ser nacionalizados e ingresar al país.

Importación y tipo de vehículos

La reactivación de este proceso logístico ha generado optimismo en el sector aduanero y de transporte de la región.

Las gandolas se encontraban en La Parada, en el municipio de Villa del Rosario (Colombia), listas para cruzar la frontera hacia Venezuela.

El lote de vehículos que está ingresando corresponde a carros híbridos, reflejando una tendencia hacia la importación de tecnología automotriz más eficiente.

Según conductores y fuentes consultadas por el Diario La Nación, Venezuela ha importado más de 70 vehículos por esta frontera entre el viernes 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

Se estima que en total están pautados para ingresar por esta vía más de 160 carros híbridos.

La importación de vehículos vía terrestre había sido suspendida, limitándose únicamente a la vía marítima, lo que generó malestar en el sector aduanero fronterizo.

La importación terrestre estuvo inactiva desde julio hasta finales de noviembre de 2025.

Aún se desconoce si esta reactivación es un cambio de política permanente para retomar por completo la importación terrestre, o si solo aplica para este lote específico de vehículos híbridos.

El sector aduanero venezolano espera que la reactivación sea indefinida para normalizar el flujo comercial y logístico en la frontera.

