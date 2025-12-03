Arriba otro vuelo de EEUU a Maiquetía: se reanuda el regreso de venezolanos repatriados al país

Suscríbete a nuestros canales

El plan de retorno "Vuelta a la Patria" recibió un nuevo impulso este miércoles con la llegada de repatriados al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El primer arribo se produjo con más de 300 venezolanos provenientes de México, y posteriormente se recibió el vuelo 95 que trasladaba migrantes venezolanos directamente desde Estados Unidos, reanudando la cooperación bilateral en materia migratoria.

Retorno voluntario

El canciller venezolano, Yván Gil, estuvo presente en el aeropuerto para recibir a los connacionales y ofrecer un balance de la jornada.

En horas de la tarde, arribó un avión de Conviasa con 304 compatriotas que se encontraban en México y solicitaron su retorno voluntario bajo el Plan Vuelta a la Patria.

Posteriormente, se confirmó la llegada del vuelo 95, proveniente de Estados Unidos. Este retorno se realiza a solicitud de la administración estadounidense y marca la reanudación de los vuelos directos de repatriación desde suelo norteamericano.

El canciller Gil aseguró que todos los retornados se incorporarán de manera inmediata a la vida nacional y contribuirán a la "recuperación económica" del país.

Normalidad

Ante recientes rumores sobre restricciones aéreas, el diplomático aprovechó para reafirmar la seguridad del espacio aéreo venezolano.

Gil destacó que el sistema de aeronáutica civil venezolano es "uno de los más seguros del continente" y que el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía está "trabajando a la perfección" para todas las operaciones aéreas.

El canciller, también destacó que hasta la fecha, han retornado al país 18.000 connacionales, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Asimismo, reiteró que "los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana, a la recuperación económica".

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube