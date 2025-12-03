Mercado navideño a cielo abierto: ¿Dónde comprar el combo hallaquero más barato este 6 de diciembre?

El Mercado Navideño a Cielo Abierto llega este sábado 6 de diciembre en el eje Guarenas-Guatire, estado Miranda.
El evento, denominado "Las Hallacas con Nicolás", se llevará a cabo en la Plaza La Guarenidad (frente al C.C. Copa Cabana), sobre la Avenida Intercomunal, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.
Además de la venta de rubros navideños, la jornada contará con colchón inflable, pintacaritas y animación especial para toda la familia.
Mercado navideño a cielo abierto
El mercado a cielo abierto está diseñado para ofrecer productos para el combo hallaquero, ingredientes necesarios para la tradición culinaria decembrina.
El Mercado Navideño a Cielo Abierto vende un kit de ingredientes esenciales para la tradición de los venezolanos, una opción en la que solo deben invertir 1.700 bolívares.
Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.
El paquete más económico disponible es el "combo hallaquero", que se vende en estos mercados, con un costo fijo; trae los siguientes productos:
|Producto
|Cantidad
|Producto
|Cantidad
|Harina Maizal
|1 kg
|Cebolla
|250 g
|Pollo
|1 kg
|Pasitas
|100 g
|Cerdo
|250 g
|Aceitunas rellenas
|75 g
|Carne de res
|250 g
|Alcaparras
|100 g
|Cilantro
|75 g
|Sal
|250 g
|Cebollín
|75 g
|Adobo Completo
|50 g
|Ají dulce
|75 g
|Rollos de pabilo
|1 unid.
|Ajo
|75 g
|Hojas de hallacas
|1,5 kg
|Ajoporro
|150 g
|Comino.
|50 g
|Pimentón
|250 g
|Onoto en granos.
|250 g
Posteriormente, la comunidad se prepara para recibir la Navidad con un gran concierto a partir de las 8:00 p.m.
El espectáculo contará con: Gaiteros de Gillo, Dani Rojas, Eucaris, La Reina Sexy de la Salsa y 24K con lo mejor del vallenato.
Además, más de 50 premios y electrodomésticos para compartir con el público.
