Comercio en Venezuela podría sorprender en 2025: anticipan fuerte repunte económico

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) de Venezuela, José Gregorio Rodríguez, aseguró que la actividad comercial en Venezuela podría cerrar el año en curso 2025, con un aumento considerable comparado al 2024.

José Gregorio Rodríguez recalca que este crecimiento comercial podría ser un estimado de 10 % respecto al año anterior. Dicho avance, se atribuye a los esfuerzos de los comerciantes por mejorar el servicio al cliente y adaptarse a las nuevas demandas del mercado, lo que genera expectativas positivas para la economía del país.

El vocero de Consecomercio indicó que el repunte podría ser incluso mayor al 10 %, gracias a iniciativas enfocadas en incrementar la calidad del servicio y optimizar la experiencia del consumidor.

Un factor clave en este repunte es que el 98 % de las transacciones comerciales se realizaron en bolívares durante este año. Consecomercio evidencia un aumento en la confianza de los consumidores en la moneda nacional y contribuye a la consolidación de un mercado interno más estable y confiable para empresarios y clientes.

Asimismo, el empresario destacó que el 90 % de las operaciones se realizaron a través de métodos de pago en línea, mostrando la digitalización creciente del comercio, así lo afirmó a través de sus declaraciones en video publicado por el medio, Enumerados.

Con base en los resultados que van en este 2025, se anticipa un panorama optimista para el próximo año. La combinación de pagos digitales, confianza en el bolívar y compromiso con la calidad del servicio crea un entorno propicio para mantener un crecimiento sostenido.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube