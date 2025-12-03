INAC aclara la información que circula sobre una supuesta ampliación de restricciones aéreas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela ha emitido un comunicado oficial para desmentir la información que circula en medios digitales sobre una presunta ampliación de las restricciones para las operaciones aéreas civiles en el país hasta marzo de 2026.

Aclaratoria oficial del INAC

La autoridad aeronáutica venezolana abordó la información viral para evitar confusión y pánico entre aerolíneas y usuarios.

El INAC confirmó que la información que indica una "prohibición total de operaciones civiles en Venezuela hasta marzo de 2026" es FALSA.

La institución subrayó que "no hemos emitido comunicado oficial que indique la prohibición total de operaciones civiles en Venezuela hasta marzo de 2026".

El Instituto confirmó que las operaciones aéreas mantienen su "normalidad" bajo la supervisión de la entidad.

Compromiso

El INAC reafirmó su enfoque en el cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica internacional.

El Instituto "continúa trabajando en el cumplimiento de las normativas internacionales y en la supervisión de las operaciones aéreas".

La prioridad es "garantizar la seguridad y la normalidad en el sector" de la aviación civil venezolana.

El INAC reitera su llamado a la población y a las empresas del sector a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar la difusión de rumores y noticias falsas.

