Florida eliminará la calcomanía vehicular de registro en 2026: el fin del sticker amarillo

El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunció el miércoles 3 de diciembre, una propuesta que solicita a la Legislatura de Florida y al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida eliminar la calcomanía de registro amarilla física que actualmente se coloca en cada placa de matrícula de Florida.

Fernández aclaró que esta propuesta no elimina el registro vehicular ni el requisito de renovación anual. En cambio, solo elimina la etiqueta amarilla física, que se ha vuelto obsoleta e innecesaria gracias a los modernos sistemas de verificación digital que se utilizan en todo el estado:

“La calcomanía amarilla física ya no es necesaria, se decolora, se descascara, se la roban y les cuesta dinero a nuestros residentes cada año. Eliminar la calcomanía física es un paso de sentido común para nuestro estado, que ahorra dinero, reduce el fraude y aprovecha la tecnología que ya tenemos”, dijo Fernández.

Fernández enfatizó que eliminar la calcomanía física generaría un ahorro estimado de millones de dólares cada año solo para los residentes del condado de Miami-Dade, al reducir los costos de producción, envío y reemplazo.

También señaló que varios estados de Estados Unidos ya han eliminado las calcomanías de registro físicas y recurren en cambio a sistemas digitales que permiten a las autoridades confirmar el registro al instante. En esos estados, los conductores aún mantienen un registro válido, llevan consigo su tarjeta de registro y la presentan cuando se les solicita.

Razones detrás del cambio

La calcomanía amarilla ha sido señalada por varios inconvenientes:

Tiende a despegarse o deteriorarse con la exposición al sol

Es objeto frecuente de robos

Representa un gasto adicional en impresión y reemplazo anual.

El cambio digital permitirá a los oficiales consultar rápidamente el estatus del registro en sus sistemas, evitando depender del adhesivo físico para validar legalidad.

Obligaciones para los conductores

Eliminar la calcomanía no exime al conductor de sus responsabilidades:

Debe mantener la renovación y el pago del registro en sus fechas correspondientes

Debe tomar en cuenta que conducir con registro vencido sigue siendo una infracción sancionable y que la policía verificará electrónicamente el registro a través del sistema, independientemente de la presencia o no, de la pegatina en la placa.

