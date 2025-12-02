Asamblea Nacional aprueba en primera discusión derogatoria de la Ley del Estatuto de Roma de la CPI

La Asamblea Nacional (AN) presentó un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que Venezuela se retire de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento”, indicó el diputado Roy Daza, en una sesión ordinaria.

A su juicio, la aprobación en primera discusión del mencionado proyecto de ley es una “decisión importante”, en un momento en que todas las instituciones deben “actuar en unidad”.

El lunes, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la “falta de progreso real” con las autoridades venezolanas en materia de “complementariedad”, principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal, refiere EFE.

En tal sentido, Daza explicó que la Fiscalía de la CPI se ha convertido en una institución con “fines ajenos para la que fue creada”.

“Se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes y, sí, lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos”, dijo.

Expoliación de Citgo

Durante la sesión, el Parlamento también aprobó un proyecto de acuerdo en repudio al expolio de la empresa venezolana Citgo, una acción que el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, calificó como “el robo más grande en la historia de Venezuela”.

Ante esto, señaló directamente a Juan Guaidó y Dinorah Figuera, como los responsables de aprobar un crédito adicional de 14 millones de dólares mediante una videoconferencia.

“Dinorah en un bar de tapas en Valencia y Guaidó en un McDonald’s, al lado del pádel donde acude, y allí decidieron robarse 14 millones adicionales (…) Cuando ustedes revisan en qué se está distribuyendo, es en dos cosas, en sus mansiones y en la conspiración contra Venezuela”, dijo Rodríguez.