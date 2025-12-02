Gobierno venezolano reacciona y denuncia la venta de CITGO; Delcy Rodríguez emite pronunciamiento

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 2 de diciembre, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno de Venezuela rechaza la decisión adoptada en el proceso judicial de la "venta forzosa" de la empresa CITGO Petroleum Corporation.

Rodríguez aseguró que un tribunal de Estados Unidos decidió robar la empresa venezolana CITGO, junto a "sectores de la extrema derecha", como parte de una operación de saqueo de los activos de todos los ciudadanos.

"Venezuela reafirma que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despacho de CITGO respondan ante la justicia", expresó en la lectura de un pronunciamiento por parte de Venezuela.

La funcionaria refirió que la empresa tiene un valor como activo que asciende a los 12 mil millones de dólares, y genera más de cuatro mil millones de dólares al año.



Puntualizó que desde el 2019 se dieron dividendos acumulados de la petrolera a Juan Guaidó y Dinorah Figuera.

