FANB inutiliza aeronave 27: tenía transpondedor apagado

En las últimas horas, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Larez, informó que una nueva aeronave quedó inutilizada.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de una nave bimotor color blanco, sin matrícula, la número 27 durante lo que va de año.

FANB inutiliza aeronave 27

Hernández Larez precisó que la actuación de los militares se llevó a cabo en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025.

De igual modo, dijo que la aeronave fue detectada por los sistemas de exploración de radares del comando aeroespacial integral sobrevolando a baja cota e ilegalmente el espacio aéreo venezolano en el estado Bolívar sin emitir código de identificación, con el transpondedor apagado.

Además, no respondía a los llamados y procedimientos de comunicaciones en dirección este-oeste rumbo hacia el estado Apure.

"Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo, fue declarada como Blanco de Interés (BDI) por asumirse que estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico, tráfico de armas u otros delitos, ordenándose la intersección e inmovilización con los medios aéreos de las FANB", agregó.



Por otra parte, indicó que con esta inutilización se registran 418 aeronaves en total desde la promulgación de la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo.

