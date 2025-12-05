Alerta de estafa con supuesto bono de fin de año por Patria: así llega el mensaje

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, múltiples usuarios alertan sobre estafas relacionadas a los bonos del Sistema Patria y otras aplicaciones.

En la página en Facebook de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), advierten a los usuarios sobre este tipo de estafas.

Alerta en redes sociales

Personas con malas intenciones, utilizan diversos métodos para obtener de forma ilícita los datos personales de los usuarios del Sistema Patria y otras aplicaciones como la plataforma del Banco de Venezuela (BDV).

De acuerdo con la información proporcionada, estas estafas son difundidas a través de redes sociales para llegar a la mayor cantidad de usuarios.

¿Cuál es el mensaje que están enviando?

Al respecto, difundieron la captura de un mensaje, en el que se visualiza un falso formulario para solicitar un bono especial por un monto de 12 mil bolívares.

El mensaje de este grupo de estafadores reza de la siguiente manera:

Asimismo, el mensaje indica que está dirigido a las familias en todo el territorio nacional.

Modus operandi

En este sentido, indican que recuerdan que "todas las promociones de bonos, créditos o cualquier otro premio en las redes sociales relacionadas con el BDV, plataforma patria u otras institutciones o empresas 'son estafas' difundidas a través de perfiles de usuario falsos".

