Chevron no le para a la FAA: petrolera toma esta decisión sobre traslados aéreos de su personal

La empresa petrolera Chevron Corp. (CVX), productora de crudo estadounidense con operaciones en Venezuela, mantiene el traslado aéreo de su personal hacia sus campos de producción.

Esta decisión fue tomada a pesar de una alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos que señalaba la posible inseguridad en los vuelos de la región debido a la interferencia de satélites militares, informó Bloomberg Línea.

Empleados de la petrolera con sede en Houston fueron enviados el lunes pasado a las distintas instalaciones de la compañía a lo largo del país.

¿Cómo han arribado al país?

Estos vuelos, realizados en jets fletados, forman parte de la supervisión semanal habitual de las operaciones de las empresas mixtas. Estas "joint ventures" son responsables de aproximadamente el 25% de la producción de petróleo en Venezuela. El personal generalmente regresa a Caracas en el transcurso de la misma semana.

"Las operaciones de Chevron en Venezuela continúan en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a su negocio, así como los marcos de sanciones previstos por el gobierno de EE.UU.”, declaró Bill Turenne, portavoz de Chevron.

Asimismo, destacó que la seguridad es la principal preocupación de la empresa, así como las comunidades en las que operan, "el medio ambiente y la integridad de activos de nuestras empresas conjuntas".

Medidas de la FAA sobre el espacio aéreo venezolano

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. aconsejó a los operadores “actuar con precaución” en el espacio aéreo venezolano, lo que ha provocado una paralización general de los viajes aéreos internacionales hacia y desde el país. Sin embargo, los vuelos nacionales y de deportación desde EE. UU. se mantienen.

La seguridad en el espacio aéreo del Caribe se ha visto afectada por un conflicto político derivado del despliegue militar de la administración Trump en el Caribe.

El conflicto ha coincidido con un aumento en la interferencia de las comunicaciones, afectando la navegación por satélite y otros sistemas, elevando el riesgo en el transporte aéreo.

