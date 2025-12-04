¡Hielo y nieve amenazan Carolina del Norte! NWS emite alerta por condiciones peligrosas: conoce cuándo

Suscríbete a nuestros canales

Una masa de aire frío está aumentando el riesgo de condiciones invernales peligrosas en varios condados de Carolina del Norte para el viernes 5 de diciembre.

Los meteorólogos anticipan una mezcla de nieve y lluvia helada, lo que podría complicar seriamente los viajes y provocar cortes de energía en gran escala.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un aviso, instando a los residentes a tomar precauciones.

"Esperamos que la precipitación invernal comience durante la madrugada, afectando primero las regiones montañosas y luego moviéndose hacia el Piedmont", comentó un portavoz del NWS.

Los modelos sugieren que los condados en el oeste y el centro del estado tienen la mayor probabilidad de enfrentar acumulaciones de aguanieve y capas de hielo, creando condiciones de "hielo negro" que son extremadamente peligrosas en las carreteras.

Preparación ciudadana: llamado a la precaución máxima en Carolina del Norte

El gobernador Roy Cooper, haciendo eco de los avisos del NWS, instó a los ciudadanos a planificar con anticipación y evitar viajes innecesarios.

"La seguridad en las carreteras es nuestra principal preocupación. Pedimos a todos que estén atentos a los pronósticos locales y preparen sus kits de emergencia", comentó el gobernador en un comunicado reciente.

Las autoridades de transporte, incluido el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), ya han movilizado equipos para tratar las carreteras principales con salmuera, con el objetivo de mitigar los efectos del hielo.

Un representante del NCDOT subrayó la importancia de consultar el portal DriveNC.gov para obtener información de tráfico en tiempo real antes de salir. Se recomienda a los automovilistas que reduzcan la velocidad y mantengan una distancia segura.

Cortes de energía: las empresas eléctricas de Carolina del Norte en alerta por el hielo y la nieve

La amenaza de lluvia helada está causando preocupación por los posibles daños a la infraestructura eléctrica. El peso del hielo sobre las líneas y los árboles puede llevar a fallos y cortes de energía.

Duke Energy, la principal compañía de la región, ha activado sus planes de contingencia y ha enviado cuadrillas adicionales para estar preparadas.

La empresa recomienda a sus clientes que carguen sus dispositivos electrónicos y que reporten cualquier interrupción de inmediato.

El 5 de diciembre representa un verdadero desafío logístico y de seguridad que requiere la colaboración de toda la comunidad.

