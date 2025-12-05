Venezolanos no podrán juramentarse como ciudadanos esta semana en el Sur de Florida: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó cancelaciones de ceremonias de naturalización programadas para esta semana a inmigrantes del sur de Florida, de aquellas personas originarias de países como Cuba, Haití y Venezuela.

La medida responde a una directriz del Gobierno Federal, emitida tras un tiroteo fatal contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, y que suspende aquellos procesos de legalización que van desde residencias permanentes hasta permisos de trabajo y asilos.

El congresista Carlos Giménez (republicano de Miami, sur de Florida, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara) declaró al Miami Herald sobre la pausa migratoria del DHS:

"Mi postura sigue siendo que todos los migrantes legales de Cuba, Venezuela y Nicaragua deben evaluar sus casos de asilo caso por caso", declaró Giménez.

Países y procesos afectados

La orden impacta a 19 países con restricciones previas de viaje impuestas en junio: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela con prohibiciones parciales en visas; y Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen con suspensiones totales.

Abogados reportan posposiciones en exámenes de ciudadanía, permisos de trabajo, decisiones de asilo y ajustes de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Reacciones de abogados e inmigrantes

Wilfredo Allen, abogado en Miami, recibió notificación de cancelación para una cliente cubana el miércoles:

"El objetivo del gobierno es muy claro: crear pánico e incertidumbre en la comunidad inmigrante", dijo Allen.



Una venezolana identificada como Beth, residente desde 2020 con tarjeta verde por visa EB-1, comentó:

"Llevo más de siete años en este país. Amo este país, ¿por qué el gobierno hace esto? ¿Por qué esta narrativa contra los venezolanos?".

La cancelación de la ceremonia de juramento generó gran incertidumbre y frustración, ya que estaban a pocos días de completar un proceso que les había tomado años.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube