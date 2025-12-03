¿Temporal o para siempre? Este es el alcance exacto de nueva media de USCIS sobre asilos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) implementó nuevos lineamientos de seguridad ciudadana tras el tiroteo ocurrido durante la semana de Acción de Gracias cerca de la Casa Blanca.

Esta situación motivó a la agencia a determinar, entre otras medidas, una pausa temporal en las decisiones de asilo y un aumento del escrutinio para ciudadanos provenientes de países considerados de alto riesgo.

Las autoridades confirmaron que realizarán una revisión exhaustiva que incluye posibles nuevas entrevistas a los extranjeros de estas naciones que ingresaron al país a partir del 20 de enero de 2021.

Reservan también el derecho de revisar expedientes anteriores a esa fecha caso por caso ante la amenaza identificada para el pueblo estadounidense.

¿Ya no habrá más asilo?

Es importante aclarar que este memorando no detiene la recepción de nuevas solicitudes ni anula los procesos vigentes.

Según declara la abogada experta en inmigración, Lidice Samper en su cuenta de Instagram, los migrantes pueden continuar presentando sus peticiones bajo las condiciones que estipula el USCIS.

Detalles

La medida establece una suspensión temporal en la emisión de decisiones finales y una reevaluación de aprobaciones previas, pero esto no implica que los solicitantes se queden sin caso ni que enfrenten un riesgo inmediato de deportación si han realizado sus trámites correctamente.

Samper afirma que para muchos solicitantes esta pausa administrativa ofrece un periodo útil para reunir más evidencia y fortalecer sus expedientes legales.

Con esta decisión, transforman el tiempo de espera en una oportunidad para consolidar su futuro en Estados Unidos mientras se completan las revisiones de seguridad.

Más medidas contra los inmigrantes

La Casa Blanca y el Departamento de Estado intensifican las medidas para evaluar tanto a los migrantes que ya residen en el territorio como a quienes aspiran a entrar, paralizando incluso las visas para ciertos aliados extranjeros que colaboraron en esfuerzos bélicos.

El director de USCIS informó que la agencia reexaminará las solicitudes de residencia permanente de ciudadanos de países catalogados como "preocupantes", detallando con precisión el alcance de los afectados en la directiva más reciente.

Este cambio en la política migratoria responde directamente a los protocolos de seguridad nacional activados tras el incidente armado, redefiniendo el panorama para miles de personas que esperan una resolución de sus estatus legal en el país.

