USCIS retoma las investigaciones de solicitantes de ciudadanía a fondo: ¿Cómo se modifica el proceso de naturalización?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha vuelto a implementar una rigurosa práctica de investigación, lo que permite a sus agentes realizar visitas sorpresa a los hogares, lugares de trabajo y contactos personales de quienes solicitan la naturalización.

Esta acción refuerza la verificación del importante requisito de "buen carácter moral" para obtener la ciudadanía estadounidense.

Según informes, como los que cubre Noticiero Univision y análisis legales, la agencia ha reactivado un plan conocido como "Investigaciones de Vecindario".

El objetivo de estas inspecciones es bastante claro: obtener información de primera mano y confirmar la veracidad de los datos que se han proporcionado en las solicitudes de ciudadanía.

¿Qué busca USCIS y quiénes serán investigados?

La reactivación de este protocolo le da a USCIS la capacidad de investigar a los peticionarios en su entorno, tanto en casa como en el trabajo, basándose en la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Ahora, agentes de USCIS o personal subcontratado pueden presentarse sin previo aviso en las casas y lugares de trabajo de los solicitantes.

Entrevistan a empleadores, amigos, familiares y vecinos para confirmar aspectos clave del solicitante, que incluyen:

Residencia continua: Verificar que el solicitante haya mantenido la residencia continua requerida en Estados Unidos.

Verificar que el solicitante haya mantenido la residencia continua requerida en Estados Unidos. Integridad moral: Asegurarse de que no haya infracciones o conductas que pongan en duda el buen carácter moral.

Un análisis del proceso por expertos legales (como el mencionado en la Fuente 2) indica que esta no es una medida que se aplique a todos, sino que USCIS decidirá qué casos merecen este nivel de escrutinio.

Se espera que los agentes se enfoquen en aquellos casos donde haya dudas o inconsistencias en la solicitud original.

¿Cuál es el impacto que tiene la reanudación de visitas sorpresas de USCIS al entorno de solicitantes de la ciudadanía?

Esta reanudación destaca lo seria que es USCIS al evaluar la elegibilidad. Los residentes permanentes que desean naturalizarse ahora deben ser más cuidadosos que nunca al presentar sus documentos, asegurándose de que su historial de vida y residencia en el país sea impecable y verificable, indica Noticiero Univision.

Cualquier discrepancia podría dar lugar a una de estas investigaciones exhaustivas y, potencialmente, poner en riesgo su proceso de naturalización e incluso su estatus de residencia.

Para los solicitantes, la recomendación más importante es mantener registros detallados y ser completamente honestos en todas sus interacciones con la agencia.

La vigilancia de USCIS sobre el "buen carácter moral" se ha intensificado, lo que hace que sea crucial evitar cualquier infracción o delito que pudiera descalificarlos.

