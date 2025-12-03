Nueva York celebrará a la Virgen de Guadalupe con eventos en tres localidades

Suscríbete a nuestros canales

Habitantes de la comunidad del East End de Nueva York se preparan para celebrar a la Virgen de Guadalupe, una de las figuras religiosas más veneradas en la cultura hispana.

La conmemoración de la Patrona de México incluirá eventos especiales en al menos tres localidades: Southampton, Hampton Bays y Manorville, reportó en su sitio web Tu Prensa Local.

La celebración unificará a la comunidad en el East End, ofreciendo espacios para la devoción y el encuentro en distintas ciudades de la región.

Los eventos se llevarán a cabo en: Southampton, Hampton Bays y Manorville con el propósito de honrar la figura de la Virgen y ofrecer a la comunidad un espacio para expresar su fe y tradición cultural, tal como se celebra tradicionalmente cada 12 de diciembre.

Actividades de celebración:

En Southampton, la Basílica de los Sagrados Corazones de Jesús y María realizará la novena guadalupana este 3 de diciembre, con rezos del rosario diariamente a las 7:30 de la noche.

El lunes 9 se celebrará la misa dedicada a San Juan Diego, mientras que el martes 10 habrá una representación de las apariciones de la Virgen a San Juan Diego.

El jueves 12, día de la festividad, las actividades comenzarán a las 4:00 de la mañana con las tradicionales mañanitas, seguidas del rosario a las 5:45 de la mañana.

En la tarde, la agenda incluye la carrera juvenil con antorcha guadalupana de 2:00 a 5:00 de la tarde, una procesión desde Agawam Park a las 5 de la tarde, danzas en el atrio a las 5:30 y la misa de celebración a las 6 de la tarde.

En Manorville, el Santuario de la Virgen de la Isla, ubicado en 258 Eastport Manor Road, realizará el domingo 14 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, una misa en español, acompañada de música y bailes en honor a la Virgen. Al finalizar, habrá una fiesta comunitaria abierta a todas las personas. Para información adicional, el santuario dispone del teléfono (631) 325-0661.

Para la comunidad de Riverhead y alrededores, la celebración también será el domingo 14 de diciembre, con un servicio a las 5:30 de la tarde en colaboración con la Iglesia Episcopal de Riverhead y con la participación del Padre Luis López.

Después del encuentro, los asistentes compartirán bocadillos en un momento abierto de convivencia y fraternidad con la comunidad.

La Estación conmemorativa tendrá lugar en St. Mary's Episcopal Church, localizada en el 165 de Ponquogue Avenue, en Hampton Bays

