¡Aumenta la tensión en Texas! Nueva "Ley del baño" despierta fuertes controversias: sanciones y a quiénes afecta

Este próximo jueves 4 de diciembre de 2025 marca la entrada en vigor en Texas de una nueva ley que favorece la privacidad de las mujeres en todo el estado.

La normativa generó un fuerte debate, desatando críticas y preocupación, particularmente dentro de la comunidad trans, informó El Mañana.

¿De qué trata la nueva ley?

La implementación de la Ley SB8 obliga a las personas a utilizar el baño que corresponda a su sexo de nacimiento en instalaciones gubernamentales.

La medida polarizó a la población texana, con voces a favor que argumentan la protección de la privacidad y seguridad, y voces en contra que la califican como un acto violento y discriminatorio para los trans.

¿Dónde aplica la restricción?

La 'Ley del baño' tiene un alcance específico, aplicándose únicamente en los sanitarios que son administrados, gestionados o propiedad de una dependencia gubernamental de Texas.

Esto incluye agencias como el Departamento de Transporte, escuelas y universidades públicas, así como otras oficinas y edificios del gobierno.

La ley fue aprobada tras un debate, con 20 votos a favor y 11 en contra. En este contexto, el representante Josh Acevedo de El Paso expresó su preocupación, señalando que la ley "lastima a las personas transgénero" y que la ciudad tiene el deber de proteger a sus empleados, incluyendo a la población trans.

Excepciones y espacios privados

Los sanitarios ubicados en el espacio privado (como negocios, empresas y establecimientos comerciales) quedan fuera del alcance de esta legislación.

Estos sitios tienen la libertad de imponer su propio reglamento, pudiendo alinearse con la ley estatal o negarla rotundamente, lo que permite a muchos mantener políticas inclusivas.

Adicionalmente, se contemplan excepciones para el ingreso a sanitarios en edificios de gobierno, estas incluyen situaciones en las que la persona esté realizando un servicio de limpieza, brindando asistencia a otra persona, o acompañando a un menor de 9 años.

Refugios y multas por incumplimiento

Se planteó que la 'Ley del baño' no aplique en refugios dentro de Texas, ya que estos lugares ofrecen ayuda a todas las personas sin distinción de identidad.

La responsabilidad de hacer cumplir la ley recae en la institución que administra el sanitario, no en la persona que lo utiliza. Cualquier residente de Texas puede reportar una violación por escrito.

Si la agencia no corrige la situación en tres días, la Oficina del Fiscal General puede imponer multas severas: $25.000 dólares por la primera falta y hasta $125.000 por cada día que continúe el incumplimiento.

