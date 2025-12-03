Bonos y montos activos en el Sistema Patria este miércoles: quiénes cobran

Suscríbete a nuestros canales

Para este miércoles 3 de diciembre, se prevé que el Sistema Patria siga con el pago de algunos bonos en su monedero digital.

La entrega de estos estipendios está dirigida a ciertos registrados en la plataforma virtual venezolana.

Bonos y montos activos en el Sistema Patria este miércoles

Según reportes de las últimas horas, se inició la entrega del Bono Único Familiar.

Este pago será otorgado del 2 al 10 de diciembre de 2025.

Sobre el monto que se otorga, el Canal Patria Digital divulgó que llega por 3.705,00 bolívares.

Durante el mes de noviembre 2025, los venezolanos y venezolanas cobraron el Bono Único Familiar con el monto de 3.330 o $ 14,44 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El mensaje de notificación «Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!» Será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El beneficio está dirigido a quienes agrupaban los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

De igual modo, el Sistema Patria paga el Bono Cultores Populares correspondiente al mes de diciembre; está llegando por un monto de Bs 11.000.

Para disponer de los fondos, la Plataforma Patria recomienda a los usuarios valorar las opciones disponibles antes de retirar el dinero a la banca:

Pago de servicios públicos (Corpoelec, Cantv, Hidrológicas).

Recargas (Movilnet, Movistar, Digitel, SimpleTV).

Pago de gasolina o uso del Sistema de Intercambio.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube