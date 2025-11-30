¿Cuáles son los nuevos bonos de la patria que caen del 1 al 6 de diciembre? : montos y quiénes cobran

Suscríbete a nuestros canales

Desde este lunes 1 y hasta el próximo sábado 6 de diciembre, el Sistema Patria comenzará a pagar nuevos bonos en su monedero virtual.

Estos pagos se entregarán con montos ajustados según el programa social que otorgue y esté registrado el beneficiario.

¿Cuáles son los nuevos bonos de la patria que caen del 1 al 6 de diciembre?

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el cronograma de pagos de la plataforma del Sistema Patria, entre los estipendios próximos a liberar con nuevos montos figuran los siguientes:

Bono Único Familiar y Complementario: Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. Durante noviembre, los beneficiarios recibieron el monto de 3.330 o $ 14,44 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Se estima que este mes de diciembre el pago supere los 3.684,00 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 12.000,00 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

¿Qué bonos aún no paga el Sistema Patria?

Aunque ninguna autoridad lo ha confirmado, se espera que en las próximas horas se inicie con la entrega de estos bonos.

Bono Cultores Populares: Se estima un pago por encima de los 9.200 mil bolívares.

Bono El Buen Pastor: Se estima una suma por encima de los 2.700 bolívares.

Mensualmente, el Sistema Patria ajusta los montos que entrega a cada registrado con el Carnet de la Patria con los programas sociales gubernamentales.

