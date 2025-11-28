Sistema Patria inicia pago por Bs 18.000 este 28 de noviembre: sepa quiénes lo cobran

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria, anunció la distribución de un nuevo apoyo económico para un sector específico, este 28 de noviembre de 2025.

Se trata del Bono Cuadrantes de Paz, el cual se está asignando de manera directa y siguiendo el calendario establecido

Los beneficiarios recibieran una notificación a través de un mensaje de texto desde el número 3532.

¿Quiénes recibirán el bono?

Esta bonificación está dirigida exclusivamente a un grupo selecto de empleados públicos que forman parte de los organismos de Seguridad y Previsión del país.

Monto y notificación a los beneficiarios

El monto establecido para el Bono Cuadrantes de Paz en esta ocasión es de 18.000,00 bolívares (BS). Los funcionarios que sean seleccionados recibirán la confirmación.

¿Cómo denunciar cobros indebidos o asignaciones fraudulentas?

La Plataforma Patria dispone de un mecanismo claro para que los usuarios puedan reportar irregularidades, como personas que solicitan un pago a cambio de gestionar un bono o quienes reciben un beneficio sin ser el destinatario correcto.

Para realizar una denuncia, siga estos sencillos pasos:

Ingreso a la Plataforma: acceda a la pestaña de su perfil en la Plataforma Patria.

Selección de Opciones: en la columna que se despliega a la derecha, busque y seleccione la opción “bloqueos y denuncias”.

Realizar Denuncia: haga clic en “denuncias”.

Identificación del Denunciado: ingrese los datos de la persona que desea reportar. Puede usar su cédula, RIF, teléfono o correo electrónico.

Selección del motivo: escoja el motivo de la denuncia entre las opciones disponibles:

Cobra por entregar beneficios. Estafa a personas en el uso de la plataforma. Recibe un beneficio que no le corresponde. Confirmación: Finalmente, haga clic en el botón “denunciar” para completar el proceso.

