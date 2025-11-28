Black Friday

MultiMax iluminó la noche venezolana con su exitosa Venta Nocturna

Cientos de personas celebraron la previa del Black friday y la llegada de las fiestas decembrinas con gaitas y atractivas ofertas en la linea de tiendas multimarcas mas grande de Venezuela

Por 2001online
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 01:34 pm
MultiMax iluminó la noche venezolana con su exitosa Venta Nocturna

 

 En un ambiente de celebración y grandes descuentos, MultiMax, la multitienda más grande de Venezuela, llevó a cabo su Venta Nocturna en las principales tiendas en todo el país.

La jornada que dio inicio el día de ayer a las 7:00 p.m. se enmarcó dentro de las celebraciones del Black Friday y Black Week, ofreciendo a los consumidores irresistibles oportunidades de compra. Carlos Alvarado, director de finanzas de MultiMax, expresó su satisfacción por la masiva asistencia del público. “Ha sido una jornada superproductiva que nos ha permitido llevar productos de primera calidad y una experiencia de primer mundo a una colectividad venezolana”, comentó. 

Por su parte, Marisela Briceño, gerente de mercadeo, destacó la variedad de ofertas disponibles para todas las marcas que hacen vida en la multitienda. “En esta gran venta, todas las marcas cuentan con precios especiales y descuentos que son difíciles de volver a repetir”, afirmó. 

Finalmente, Nasar Ramadan Dagga, presidente y CEO de MultiMax, resaltó la importancia que ha adquirido este evento a lo largo de los años. “Esta es la sexta edición de nuestra venta nocturna, un evento que se ha convertido en una tradición en estas fechas y que todo el país espera”, afirmó Dagga.

Además, se dio inicio al encendido de la Navidad en la sede de Valencia, sumando alegría y espíritu festivo a la celebración. MultiMax continúa consolidándose como un referente en el comercio venezolano, destacando por sus iniciativas que buscan mejorar la experiencia de compra de sus clientes.

 

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Perú
Nueva York
Viernes 28 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América