¡Llegó Black Friday 2025 a MultiMax! La venta nocturna más esperada del año es este 27 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

¡Encuentra las mejores promociones por Black Friday 2025 solo en MultiMax! Las promociones por la noche más esperada del año llegan a la multimarca más grande del país, preparando una variedad inédita de productos a precios increíbles para la venta nocturna de este jueves 27 de noviembre.

La cita comenzará a partir de las 7:00 p.m. en las tiendas participantes del Black Friday 2025 de MultiMax, donde podrás hallar ese artículo perfecto que tanto estabas buscando entre una amplia gama de opciones que incluyen: electrodomésticos, muebles, tecnología, lencería, juguetes y mucho más.

No pierdas la oportunidad de renovar tu hogar con la mejor calidad en productos de las más de 400 marcas que hacen vida en la multimarca líder del país, entre las que hallarás la última innovación de CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Kucce, JVC, Daewoo Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Oster, Black+Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y White-WestingHouse.

“¡Todo está listo para el Black Friday de MultiMax! Este año, preparamos un gran abanico de productos para nuestra venta nocturna, con los que planeamos superar las expectativas de nuestros clientes en Venezuela. Si buscas aprovechar al máximo esta temporada, esta es una invitación para que visites MultiMax este jueves y lleves a casa todo lo que necesitas” expresó Nasar Ramadan Dagga, presidente de CLX Group.

Los precios por el Black Friday de Multimax serán válidos únicamente hasta el cierre de la tienda.

Descubre las insuperables promociones del séptimo Black Friday de MultiMax a través del portal oficial www.multimax.com.ve, y en redes sociales como @multimax en Instagram y Facebook.

Sedes participantes de la venta nocturna de Multimax

Entre las sedes Multimax que participaran en la venta nocturna Black Friday 2025 están: Lechería (Anzoátegui), San Fernando de Apure (Apure), C.C Global Maracay (Aragua), Barinas (Barinas), Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix (Bolívar); Av. Bolívar Valencia y Morón (Carabobo); Los Ilustres, Los Cortijos y Propatria (Caracas); Charallave y Guatire (Miranda); Coro y Paraguaná (Falcón).

La lista también incluye a: Barquisimeto Este (Lara), El Vigía y Mérida (Mérida); Maturín (Monagas), Margarita Costazul (Nueva Esparta), Guanare (Portuguesa), Cumaná (Sucre), San Cristóbal Centro en la 5ta Avenida (Táchira), Valera (Trujillo), San Felipe (Yaracuy), Cabimas y C.C Olímpico Maracaibo 5 de Julio (Zulia).

https://www.instagram.com/p/DRh2PqJkbuT/

Black Friday 2025 de MultiMax

¿Preparado para vivir la venta nocturna más épica del año en MultiMax? El empresario carabobeño Nasar Dagga explicó la dinámica de la jornada especial: durante la mañana de este jueves 27 de noviembre, podrás visitar la tienda de forma normal, donde encontrarás todos los productos a precios especiales por el Black Week 2025.

Las tiendas MultiMax participantes en el Black Friday 2025 cerrarán sus puertas a partir de las 5:00 p.m., preparando el nuevo catálogo de promociones para los clientes que esperan sorprenderse con lo mejor en aires acondicionados, neveras, televisores, ‘home appliances’, platería, utensilios de cocina, juguetería, muebles, perfumería, equipos de sonido y otros dispositivos.

La venta nocturna iniciará a las 7:00 p.m., durante una jornada extendida que permitirá a los visitantes encontrar sus productos y marcas favoritas a su disposición a los mejores precios del mercado.

Encendido de la Navidad en MultiMax

¡Vive una experiencia única en Valencia! Durante la venta nocturna de MultiMax Valencia, podrás celebrar el inicio de las fiestas navideñas de la multimarca más grande del país durante el tradicional encendido del Árbol de Navidad en la Av. Bolívar Norte, donde podrás disfrutar de música en vivo, pintacaritas, colchones inflables y actividades especiales mientras disfrutas del Black Friday 2025.

Black Friday con PriorityMax

Si eres cliente PriorityMax, esto te va a interesar, porque durante el Black Friday 2025 de MultiMax tendrás acceso anticipado a la tienda para hacer tus compras con ventaja y mayor comodidad.

Si aún no cuentas con PriorityMax, puedes afiliarte en cualquier caja con tu cédula laminada y un pago de $20 para conseguir una suscripción anual. También, puedes agilizar tu suscripción a través de la aplicación móvil siguiendo las instrucciones expuestas en la pantalla. Llenado el formulario, visita tu sede favorita de la multimarca para completar el proceso y recoger tu credencial.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Desde hace seis años, MultiMax se mantiene a la vanguardia tecnológica ofreciendo dispositivos innovadores y de alta calidad, siguiendo la visión de crecimiento de su CEO, Nasar Ramadan Dagga.

Consolidándose como la multimarca más grande del territorio venezolano, MultiMax cuenta hoy con 47 sucursales a nivel nacional en más de 19 regiones del país, incluidas: Carabobo, Caracas, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Bolívar y Yaracuy.

Encuentra más información sobre estos precios incomparables visitando el portal web www.multimax.com.ve o a través de redes sociales como @multimax, único canal informativo, donde podrás estar al tanto de futuras inauguraciones, promociones exclusivas y todas las sorpresas que preparamos para ti.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial