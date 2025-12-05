¡Doble cartelera en la LVBP! Los cinco juegos para este viernes 5 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de diciembre la LVBP ofrece una agenda extendida para sus aficionados, con la realización de cinco partidos que serán fundamentales en la carrera por la clasificación. La jornada se presenta con una intensidad inusual, obligando a varios equipos a disputar doble cartelera.

Juegos para este viernes 5 de diciembre

El día comienza con un doble juego: el primer encuentro entre las Águilas del Zulia y los Tigres de Aragua está pautado para las 05:30 p.m.

El segundo partido de la doble cartelera entre Águilas del Zulia y Tigres de Aragua arrancará inmediatamente después, a las 05:35 p.m.

A las 07:00 p.m., los Navegantes del Magallanes se medirán ante los Leones del Caracas.

A las 07:00 p.m., los Cardenales de Lara jugarán contra los Bravos de Margarita.

A las 07:00 p.m., los Caribes de Anzoátegui recibirán a los Tiburones de La Guaira.

Esta extensa jornada de cinco partidos del viernes 5 de diciembre promete ser decisiva para la definición de los puestos de playoffs en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

