¿Cuántos combos Clap se han distribuido esta semana en Venezuela?: Maduro ofrece el balance

Suscríbete a nuestros canales

Un total de un millón 300 mil combos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) están siendo distribuidos esta semana en el territorio nacional, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Un millón 300 mil familias están recibiendo (...) productos de calidad para estas navidades que tienen que se las mejores de toda nuestra historia”, indicó en su podcast “Maduro Live de Repente”.

Asimismo, destacó que han brindado atención a 149 mil abuelos del país.

Feria de alimentos

Durante el podcast, el jefe de Estado reveló que la Feria del Campo Soberano estará funcionando hasta final de año.

“Desde ahora y hasta el final del año, todos los jueves, viernes y sábados se desplegará la Feria del Campo Soberano y todas las modalidades disponibles para garantizar que llegue comida de calidad y en abundancia al pueblo venezolano”, dijo.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube