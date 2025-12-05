Activan la Feria del Campo Soberano durante todo diciembre: horario y rubros que venderán

Suscríbete a nuestros canales

La Feria del Campo Soberano se mantendrá activa en todo el país hasta finales de diciembre, con la venta de diversos rubros como víveres, hortalizas, proteínas, entre otros, a precios asequibles.

“Desde ahora y hasta el final del año, todos los jueves, viernes y sábados se desplegará la Feria del Campo Soberano y todas las modalidades disponibles para garantizar que llegue comida de calidad y en abundancia al pueblo venezolano”, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el jueves 4 de diciembre.

Agregó que la meta de esta semana es llegar a 2 mil 961 comunas para atender a dos millones 206 mil familias

El Gobierno Nacional busca con ello garantizar el abastecimiento de los ciudadanos del sector en la época decembrina.

Balance general

Hasta la fecha, se han efectuado 845 Ferias del Campo Soberano, mientras que 86 establecimientos de Mercal y Pdval han sido recuperados.

“Vamos a recuperarlos todos, son 410 ya recuperados y entregados a las comunidades, como debe ser en autogestión comunal”, dijo Maduro.