Laser Airlines activa vuelos alternativos para ruta Venezuela - España

La aerolínea venezolana, Laser Airlines, anunció este viernes vuelos alternativos para responder a los viajeros de la ruta Venezuela - España.

A través de su cuenta en Instagram, Laser difundió un comunicado en el que indica cómo se aplicarán estos vuelos alternativos.

Vuelos alternativos de Laser Airlines

De acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea, se trata de una medida que tomaron "debido a la operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela".

Asimismo, señala que diseñaron "una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena", que estará operativa a partir del miércoles 10 de diciembre de 2025.

¿Cómo serán los vuelos alternativos?

En este sentido, Laser Airlines señala que estos vuelos alternativos se realizarán "en alianza internacional con la aerolínea PLUS ULTRA".

Agrega que "los pasajeros con reservas confirmadas a partir de la fecha señalada, serán contactados oportunamente para ofrecerles más información".

Recuerda además los canales de información oficiales:

0412 496 8370

0501 LASER00 (0501 - 5273700)

Instagram: @laserairlinesoficial

