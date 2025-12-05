¿Dónde comprar el combo hallaquero a 1.900 bolívares este 6 de diciembre?: lista de productos

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 6 de diciembre, el Mercado Navideño a Cielo Abierto "Las Mejoras Hallacas con Nicolás" vende un kit de ingredientes esenciales para la tradición de los venezolanos, una opción en la que solo deben invertir 1.900 bolívares.

El evento, denominado "Las Hallacas con Nicolás", se llevará a cabo en la Plaza La Guarenidad (frente al C.C. Copa Cabana), sobre la Avenida Intercomunal, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.

El paquete más económico disponible es el "combo hallaquero", que se vende en estos mercados, con un costo fijo; trae los siguientes productos:

Producto Cantidad Producto Cantidad Harina Maizal 1 kg Cebolla 250 g Pollo 1 kg Pasitas 100 g Cerdo 250 g Aceitunas rellenas 75 g Carne de res 250 g Alcaparras 100 g Cilantro 75 g Sal 250 g Cebollín 75 g Adobo Completo 50 g Ají dulce 75 g Rollos de pabilo 1 unid. Ajo 75 g Hojas de hallacas 1,5 kg Ajoporro 150 g Comino. 50 g Pimentón 250 g Onoto en granos. 250 g

Además de la venta de rubros navideños, la jornada contará con colchón inflable, pintacaritas y animación especial para toda la familia.

