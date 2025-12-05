¿Dónde comprar el combo hallaquero a 1.900 bolívares este 6 de diciembre?: lista de productos

Este sábado 6 de diciembre, el Mercado Navideño a Cielo Abierto "Las Mejoras Hallacas con Nicolás" vende un kit de ingredientes esenciales para la tradición de los venezolanos, una opción en la que solo deben invertir 1.900 bolívares.
El evento, denominado "Las Hallacas con Nicolás", se llevará a cabo en la Plaza La Guarenidad (frente al C.C. Copa Cabana), sobre la Avenida Intercomunal, en un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.
Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.
El paquete más económico disponible es el "combo hallaquero", que se vende en estos mercados, con un costo fijo; trae los siguientes productos:
|Producto
|Cantidad
|Producto
|Cantidad
|Harina Maizal
|1 kg
|Cebolla
|250 g
|Pollo
|1 kg
|Pasitas
|100 g
|Cerdo
|250 g
|Aceitunas rellenas
|75 g
|Carne de res
|250 g
|Alcaparras
|100 g
|Cilantro
|75 g
|Sal
|250 g
|Cebollín
|75 g
|Adobo Completo
|50 g
|Ají dulce
|75 g
|Rollos de pabilo
|1 unid.
|Ajo
|75 g
|Hojas de hallacas
|1,5 kg
|Ajoporro
|150 g
|Comino.
|50 g
|Pimentón
|250 g
|Onoto en granos.
|250 g
Además de la venta de rubros navideños, la jornada contará con colchón inflable, pintacaritas y animación especial para toda la familia.
