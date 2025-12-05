Bloomberg: Chevron mantiene sus vuelos de supervisión en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La petrolera estadounidense Chevron Corp. ignoró la advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, la cual indicaba que los viajes aéreos en Venezuela "podrían ser inseguros" debido a la posible interferencia de satélites militares.

Al respecto, Chevron, la única productora de crudo estadounidense que queda en el país, envió a sus empleados el pasado lunes a diversas instalaciones para la supervisión de sus operaciones, según la agencia Bloomberg.

Los vuelos internos, realizados en jets fletados desde Caracas, forman parte de la supervisión semanal rutinaria que Chevron lleva a cabo sobre las empresas conjuntas.

La advertencia de la FAA instaba a los operadores a "actuar con precaución" en el espacio aéreo venezolano.

Ante esta situación, el portavoz de la compañía, Bill Turenne, emitió un comunicado defendiendo las acciones de la empresa:

Las operaciones de Chevron en Venezuela continúan en "pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables" a su negocio, incluyendo los marcos de sanciones del Gobierno de EEUU, agrega Bloomberg.

Añadió que la máxima prioridad de la empresa es la seguridad de su personal y la integridad de sus activos.

Turenne sostuvo además que "cualquier pregunta sobre la situación de seguridad en Venezuela debe dirigirse a las autoridades competentes del Gobierno estadounidense".

