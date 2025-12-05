¡Giran los bombos! Sorteo del Mundial 2026: así quedan los 12 grupos iniciales

Suscríbete a nuestros canales

Este 5 de diciembre de 2025, el mundo del fútbol tiene sus ojos puestos en la capital de EEUU, Washington DC, donde se celebra el sorteo del cuadro para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento será el primer Mundial organizado por tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá, con formato renovado y expandido que promete más emoción y una ronda adicional de dieciseisavos de final.

La ceremonia de selección tiene lugar en el prestigioso Kennedy Center para las Artes Escénicas y define el destino de las 48 selecciones clasificadas, distribuyéndolas en los 12 grupos que conformarán el torneo más grande de la historia.

Figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a los líderes de los tres países anfitriones: Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum, se encuentran en el evento.

La configuración de los grupos se realiza a partir de cuatro bombos, de los que se extraen las bolas con los nombres de cada selección.

Anfitriones y la ventaja del Bombo 1

Como es tradición, los tres países anfitriones reciben un puesto preferencial. Estados Unidos, México y Canadá fueron ubicados directamente en el Bombo 1, lo que les asegura evitar a varias de las potencias mundiales en la fase de grupos. Se ha determinado ya su posición inicial en el cuadro:

México estará en la posición A1 (Grupo A).

Canadá estará en la posición B1 (Grupo B).

Estados Unidos estará en la posición D1 (Grupo D).

Un formato expandido y la nueva ronda

El Mundial 2026 contará por primera vez con 48 selecciones, que se distribuirán en 12 grupos de cuatro, designados desde el Grupo A hasta el Grupo L. La clasificación a la siguiente fase se modifica con la adición de una nueva instancia:

Los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos pasarán a la siguiente ronda.

Los ocho mejores terceros también lograrán la clasificación.

Esta estructura da paso a una nueva etapa de dieciseisavos de final, aumentando la cantidad de partidos en el torneo.

Los primeros resultados del sorteo

La extracción de las bolas avanza, revelando los primeros grupos. Se recuerda que seis plazas del Bombo 4 no tienen país asignado aún, pues se definirán en marzo a través de repechajes.

Grupo A: Corea, Sudáfrica y ganar del play- off D

Grupo B: Suiza, Qatar, ganador del play -off A

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Australia, Paraguay y ganador del play off-c

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, y ganador del play-off B

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador del play-off 2

Grupo J: Argentina, Austria, Algeria, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, ganador del play-off 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, y Ghana

