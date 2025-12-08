Encienden el árbol de navidad más grande del mundo: conoce su ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La antigua ciudad medieval de Gubbio, ubicada en el corazón de Italia, ha dado inicio oficial a la temporada navideña con la ceremonia anual del encendido del Árbol de Navidad más grande del mundo.

Este monumental árbol luminoso, que cubre la ladera del Monte Ingino, es una tradición que atrae a turistas de todo el mundo.

Tradición

La tradición, que data de hace más de cuatro décadas, es un símbolo de la Navidad italiana.

El árbol no es físico, sino una estructura luminosa gigante que se extiende a lo largo del Monte Ingino.

Gubbio, una ciudad medieval conocida como "la ciudad de la piedra", rodeada por el Monte Ingino y atravesada por el río Camignano.

La ceremonia se realiza tradicionalmente cada 7 de diciembre, en la víspera del día de la Inmaculada Concepción, marcando oficialmente el inicio de la Navidad.

La tradición comenzó el 7 de diciembre de 1981 por iniciativa de los vecinos, convirtiendo lo que fue un gesto simple en una costumbre que hoy suma más de 40 años.

Invitados de Honor

Cada año, una figura especial tiene el honor de activar las luces que transforman el paisaje de Gubbio.

Distintas personalidades tienen el privilegio de encender las luces del árbol.

El Papa Francisco tuvo el honor de activar las luces en una ocasión anterior.

El encendido del árbol es un evento de gran significado cultural y religioso que transforma el ambiente de esta histórica ciudad italiana en una escena de magia y espíritu navideño.

