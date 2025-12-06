Lluvia de estrellas en Venezuela: dia y hora para observar sin instrumentos

Suscríbete a nuestros canales

Los amantes de la astronomía en Venezuela están a la espera de la Lluvia de Meteoros Gemínidas, considerada por especialistas como la más intensa del calendario astronómico, que alcanzará su pico de actividad la noche del 13 al 14 de diciembre.

Este evento cerrará el año 2025 con uno de los fenómenos celestes más espectaculares.

Días y horarios en Venezuela

Las condiciones de observación se consideran favorables para el país debido a su posición geográfica.

La máxima actividad se espera entre la noche del sábado 13 y la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Los expertos estiman que la tasa de meteoros por hora (THZ) podría acercarse a los 120 meteoros por hora en condiciones favorables, y el portal Star Walk incluso proyecta un pico de hasta 150 meteoros por hora en áreas con cielos muy despejados.

Los astrónomos recomiendan iniciar las observaciones a partir de la medianoche.

La posición geográfica de Venezuela y Colombia favorece la apreciación, especialmente en zonas con mínima contaminación lumínica.

Recomendaciones para la observación

El fenómeno es visible a simple vista y no requiere equipo especializado.

Buscar un lugar con poca iluminación artificial, preferiblemente en áreas rurales o apartadas de las grandes ciudades.

Para que la visión nocturna se adapte por completo, se recomienda permanecer al menos 20 minutos en la oscuridad antes de iniciar la observación.

No se requiere ningún tipo de instrumento profesional (telescopios o binoculares); solo es necesario un cielo despejado.

¿Qué son las Gemínidas?

La lluvia de estrellas recibe su nombre por la constelación de donde parecen emanar sus destellos.

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros que provienen de cometas, las Gemínidas se originan a partir de fragmentos desprendidos del asteroide 3200 Phaethon.

Los fragmentos se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera terrestre a alta velocidad, produciendo las numerosas estelas luminosas visibles en el cielo nocturno.

Es conocida por generar un alto número de meteoros brillantes y de movimiento relativamente lento, lo que facilita su seguimient

