Comida gratis en Texas y California: días y lugares para retirar una despensa del 8 al 13 de diciembre

Acceder a asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, esta vez reseñamos dos bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuita del lunes 8 al sábado 13 de diciembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 39 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Despensas gratis en el norte de Texas con NTFB y Caridades Católicas

Lunes 8 de diciembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 9 de diciembre

9:30 AM | Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

9:30 AM | Igelsia Amiel - Rose City, 75189

9:30 AM | From Ordinary to Extraordinary - Dallas, 75228

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | David Daniels Elementary - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 10 de diciembre

9:30 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory – Ledbetter Campus Dallas, 75233

9:30 AM | La Mision Ennis - Ennis, 75119

1:00 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | St. Ann - Coppell, 75019

1:00 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 11 de diciembre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | KIPP Pleasant Grove Leadership Academy - Balch Springs, 75180

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

9:30 AM | Villas of Lancaster - Lancaster, 75146

1:00 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Odyssey - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

Viernes 12 de diciembre

9:00 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215

9:30 AM | For the Nations Community Center - Garland, 75042

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

10:30 AM | Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142

Sábado 13 de diciembre

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 AM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

9:30 AM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

1:00 PM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

Comida gratis en California con FIND Food Bank

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 13 de diciembre:

Lunes 8 de diciembre

En Mecca Elementary: 65250 Coahilla St Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 10 de diciembre

En West Shores: 2381 Shores Hawk Salton City. De 8:00 a 10:00 de la mañana.

En Palm Desert HS: 74910 Aztec Rd Palm Desert. De 4:00 a 6:00 pm de la tarde.

Jueves 11 de diciembre

En P.S. James O. Jessie: Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 6:00 pm de la tarde.

Viernes 12 de diciembre

En Oasis Elementary: 88175 74th Ave. Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 13 de diciembre

En Southwest Church: 44175 Washington St, Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

En Anza: 58470 CA 371 Anza. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

