Alerta sanitaria en Nueva York: detectan una variante altamente contagiosa de norovirus

Actualmente en el medio oeste y noreste de Estados Unidos (EEUU) las autoridades en materia de salud se encuentran en vigilancia activa debido a brotes de norovirus que han estado afectando a la población y Nueva York podría ser un nuevo núcleo de la infección.

Resulta que se ha alertado que en las aguas residuales de Nueva York se ha detectado un brote reciente que muestra un aumento notable en los niveles del virus.

Entonces, a principios de diciembre de 2025, se ha confirmado la detección del norovirus en plantas de tratamiento de Nueva York, incluyendo zonas como Ithaca y Oswego.

De hecho, el monitoreo ha confirmado que la cantidad de ácidos nucleicos del norovirus localizados ha ido en aumento desde finales del pasado mes de noviembre.

Detalles sobre su detección en Nueva York

La detección en aguas residuales (a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales - NWSS de los CDC) actúa como un sistema de alerta temprana.

La alta concentración del virus en estas muestras indica un aumento de infecciones en la comunidad, a menudo días antes de que se reporten clínicamente los casos.

Es importante destacar que gran parte de la actividad reciente del norovirus está vinculada a la variante GII.17, que ha ganado terreno como la cepa dominante en la temporada 2024-2025, desplazando a la cepa GII.4 que predominó durante años.

Los expertos advierten que la variante GII.17 podría ser más contagiosa debido a posibles mutaciones, lo que explicaría su rápida propagación y el adelantamiento de la temporada de brotes, que usualmente comienza en diciembre, pero que en este ciclo se notó en algunos estados desde octubre de 2024.

Sobre el norovirus: síntomas y prevención

Recordemos que el Norovirus, comúnmente conocido como la "gripe estomacal" o la "enfermedad del vómito invernal". Es la principal causa de gastroenteritis aguda no bacteriana.

*El norovirus es extremadamente contagioso; tan solo 10 partículas virales son suficientes para enfermar a una persona.

Este virus se propaga fácilmente a través del contacto directo con una persona infectada, superficies contaminadas, o alimentos y agua contaminados.

Sus síntomas comunes son:

Náuseas, dolor abdominal, vómitos explosivos y diarrea acuosa. La deshidratación es el riesgo principal, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

*Aunque los afectados suelen mejorar entre uno y tres días después de haber tenido la sintomatología, es fundamental estar alertas ante signos de deshidratación.

Recomendaciones para su prevención:

Lavado de Manos: riguroso y frecuente con agua y jabón por al menos 20 segundos (los desinfectantes de alcohol en gel no son siempre efectivos contra este virus).

Aislamiento: permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido por completo.

Desinfección: limpiar y desinfectar cuidadosamente las superficies que hayan podido contaminarse con vómito o heces.

