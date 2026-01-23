La amenaza invisible que invade el aire de California: ¿Qué es la PM2.5 y cómo afecta tu salud?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades ambientales de California emitieron el 23 de enero de 2026 una alerta crítica de salud pública debido a niveles peligrosos de contaminación en el aire.

Este problema, que afecta principalmente al Valle de San Joaquín y algunas áreas del sur del estado, ha llevado a los expertos a aconsejar a la población que se quede en casa para evitar la exposición a las partículas PM2.5.

¿Qué es la partícula PM2.5 y por qué es peligrosa?

La partícula PM2.5 se refiere a un tipo de material particulado muy fino, con un diámetro que es menor a 2.5 micrómetros, lo que equivale a ser unas 30 veces más delgado que un cabello humano.

Debido a su diminuto tamaño, estas partículas pueden eludir las defensas naturales de nuestro cuerpo.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), estas partículas no solo se quedan en los pulmones, sino que también pueden atravesar el tejido pulmonar y entrar directamente en el torrente sanguíneo.

Esto las convierte en una de las formas más peligrosas de contaminación para nuestro sistema cardiovascular y respiratorio.

El impacto en la salud y los grupos de riesgo

La exposición prolongada a este aire "insalubre" puede provocar desde irritación en los ojos y tos persistente hasta ataques cardíacos y un empeoramiento del asma. Según fuentes oficiales como el portal AirNow, los grupos más vulnerables son:

Niños y adolescentes: Sus pulmones todavía están en desarrollo.

Adultos mayores: Tienen una mayor vulnerabilidad en su sistema inmunológico.

Personas con condiciones preexistentes: Aquellos que padecen asma, EPOC o enfermedades cardíacas.

Ciudades más afectadas y medidas de emergencia

Los monitores de calidad del aire han detectado niveles de AQI que superan los 150 puntos en lugares como Fresno, Bakersfield y Anaheim, lo que las coloca en la categoría de "Insalubre".

En respuesta, el gobierno estatal ha puesto en marcha una serie de protocolos que incluyen:

Suspensión de actividades al aire libre: Se prohíben deportes y trabajos al exterior en las áreas marcadas en rojo en el mapa de AirNow.

Orden de "No Burn": Se prohíbe el uso de chimeneas de leña y fogatas para evitar añadir más partículas al aire.

Recomendación de filtrado: Se aconseja a los ciudadanos que utilicen purificadores de aire con filtros HEPA en sus hogares.

¿A qué se debe la aparición de la partícula PM2.5 que contamina el aire en California?

Según los informes de El Comercio e Infobae, la situación actual se debe a un "bloqueo atmosférico" invernal.

Después de las recientes lluvias, un periodo seco y sin viento ha atrapado las emisiones de vehículos, industrias y la quema de combustibles fósiles cerca del suelo, lo que impide su dispersión natural.

Las autoridades aconsejan a los residentes que consulten el sitio oficial airnow.gov para monitorear los niveles de calidad del aire en tiempo real antes de planear cualquier salida esencial.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube