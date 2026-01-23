¿La nevada más grande en 15 años? Tulsa, Washington y Nueva York se preparan para lo peor este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos se prepara para un choque meteorológico sin precedentes en este inicio de 2026. Una "tormenta perfecta", alimentada por una ráfaga brutal de aire ártico, amenaza con paralizar a más de dos docenas de estados desde Texas hasta Maine.

Este viernes 23 de enero, el sistema comenzará a intensificarse, poniendo a más de 160 millones de personas bajo alerta.

Los gobernadores de al menos 10 estados ya han declarado el estado de emergencia ante lo que describen como un fenómeno que "no se ha visto en años".

El avance de la tormenta: nieve, hielo y caos

La tormenta se expandirá rápidamente durante el fin de semana, siguiendo una trayectoria que divide al país en dos zonas de peligro:

1. El Cinturón de Hielo (El Sur y Atlántico Medio)

La lluvia helada es la amenaza más crítica. El peso del hielo puede derribar tendidos eléctricos y árboles, provocando apagones masivos y duraderos.

Zonas de alto riesgo: Dallas-Fort Worth, Charlotte, Raleigh y el norte de Georgia.

Transporte: Aerolíneas como Delta, American y United ya han emitido alertas de viaje, permitiendo cancelaciones y cambios sin costo ante la inminente parálisis de los aeropuertos.

2. La Zona de Nieve (Grandes Llanuras al Noreste)

Se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros, con picos superiores en áreas específicas.

Récords a la vista: Tulsa podría ver su mayor nevada en 15 años. Washington, Nueva York y Boston se preparan para su primera gran tormenta de nieve con más de 15 cm en casi cuatro años.

Intensidad: La nieve podría caer a un ritmo de 2.5 cm por hora, reduciendo la visibilidad a cero.

Frío ártico: temperaturas que rompen récords

Más allá de la nieve, el frío será "peligrosamente extremo". Se espera que las temperaturas caigan hasta 30 grados por debajo del promedio habitual de enero.

Sensación térmica mortal: En el Medio Oeste (Chicago, Minneapolis), las sensaciones térmicas podrían bajar hasta los -50°C (-45°F) . A estos niveles, la congelación de la piel expuesta ocurre en solo 10 minutos .

Texas bajo la lupa: El gobernador Greg Abbott declaró desastre en 134 condados. Aunque el ERCOT asegura que la red eléctrica es confiable, el recuerdo de la crisis de 2021 mantiene a los residentes en alerta máxima.

"Aprovechen este tiempo para asegurar alimentos, llenar el tanque de gasolina y estar preparados para cortes de energía", instó el gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien movilizó a 500 miembros de la Guardia Nacional.

