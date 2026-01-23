Captan un avión como un "Dorito" sobre el Área 51: investigan ovni en Nevada

Suscríbete a nuestros canales

Un videógrafo llamado Anders Otteson capturó imágenes de un misterioso avión en forma de triángulo, conocido como "Dorito" por su rara forma.

Fue visto sobrevolando el altamente clasificado Área 51 en Nevada. Este avistamiento generó gran interés y especulación sobre la naturaleza del objeto no identificado.

¿Cómo era el avión en forma de dorito?

Otteson, quien es conocido por su canal de YouTube "Uncanny Expeditions", grabó el objeto alrededor de las 3 a.m. del 14 de enero mientras se encontraba en el desierto cerca de la instalación militar.

Según su descripción, el avión presentaba características que lo diferenciaban del conocido bombardero B-2 Spirit, que él mismo había filmado anteriormente esa noche.

El objeto tenía un borde trasero más plano, carecía de alas visibles y contaba con una sección trasera irregular.

Un día después del avistamiento, Otteson se reunió con el investigador de ovnis Joerg Arnu, quien compartió grabaciones de audio de escáneres que supuestamente capturaron extrañas palabras clave relacionadas con snacks durante un vuelo de B-2, justo antes del avistamiento del "Dorito".

Frases como "perfil Michelob" y "snack de pretzel" fueron escuchadas en las comunicaciones, lo que llevó a Arnu a afirmar que este tipo de jerga era inusual y diferente a lo que había escuchado en sus años de monitoreo.

¿Hubo otros avistamientos?

Aunque este fue el primero dle 2026, en 2025, Nevada registró más de 40 avistamientos de fenómenos aéreos triangulares, según el Centro Nacional de Reportes de Ovnis.

El Área 51, que permaneció en secreto durante décadas, se ha convertido en un foco de teorías sobre ovnis y tecnología alienígena desde que el gobierno de EEUU reconoció su existencia en 2013.

