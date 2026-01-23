Nevada causa choque múltiple en autopista interestatal: más de 60 vehículos colisionaron

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa tormenta de nieve provocó una serie de accidentes viales, los cuales involucraron a más de 60 vehículos en una autopista de Nueva York.

Los incidentes se registraron en la Interestatal 90, los afectados, varios automóviles y camiones obstaculizaron la vía y obligaron a cerrar por completo los carriles en dirección oeste, informó la policía estatal y bomberos locales.

De acuerdo a información publicada por El Diario NY, el cierre total de la vía en sentido oeste se debió a que varios tractocamiones se deslizaron y numerosos vehículos se vieron afectados por la nieve y el hielo acumulados.

Nevada causa fuerte choque

El caos generado por las condiciones de la vía se extendió por unos 9.6 kilómetros de la concurrida autopista interestatal.

El mal tiempo estuvo marcado por un fenómeno conocido como “efecto lago”, se trata de una descarga de intensas nevadas, cuando los vientos fríos cruzan sobre las aguas más cálidas de los grandes lagos. Las condiciones climáticas causaron que la visibilidad en la vía fuera casi nula.

El jefe de bomberos de Fredonia, Josh Myers, indicó que “el nivel de nevadas y las condiciones de visibilidad reducida magnificaron enormemente la situación. En cuestión de minutos, lo que parecía una nevada normal se convirtió en un ‘whiteout’ por la nieve y el viento”.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar desplazamientos innecesarios durante la tormenta.

Según el reporte policial, dos personas fueron trasladadas a hospitales cercanos. No se han reportado víctimas fatales.

Recomendaciones para los conductores

La Autoridad de la Autopista del Estado de Nueva York agradeció el trabajo de los operadores de quitanieves y el personal de mantenimiento, los cuales trabajan sin descanso en varios distritos para enfrentar las intensas bandas de nieve que azotaron la región durante los últimos días.

Ante la persistencia de las condiciones invernales adversas, la Policía Estatal de Nueva York llamó a los conductores a prepararse adecuadamente antes de viajar, se recomendó revisar los pronósticos meteorológicos actualizados, despejar completamente ventanas y espejos antes de conducir. También se sugiere mantener velocidades reducidas y evitar el uso de control de crucero en carreteras resbaladizas.

Además, las autoridades recordaron que se debe tener un kit de emergencia en el vehículo con mantas, alimentos no perecederos, agua, luces y baterías adicionales, y, de ser posible, evitar viajar en caso de que las condiciones empeoren.

