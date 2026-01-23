Encontraron a la víctima desnuda en un potrero: Sexagenario mata a golpes a su pareja

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 53 años de edad murió tras recibir una brutal goliza por parte de su pareja, luego de una fuerte discusión.

La víctima, identificada como Nelly Márquez, fue asesinada a golpes durante la madrugada del pasado 1 de enero, en el pueblo Santa Rosa del municipio Ayacucho del estado Táchira.

Según la información publicada por el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, funcionarios de la Delegación Municipal de La Fría, detuvieron al presunto homicida, quien responde al nombre de Jesús Nectalí Contreras, un hombre de 66 años de edad.

Hallaron a la víctima desnuda en un potrero

El sexagenario habría atacado a golpes a su pareja hasta causarle la muerte, detalló el cuerpo detectivesco.

Rico explicó que la víctima fue hallada inconsciente y desprovista de ropa en unos potreros. Sus familiares, al verla en esas condiciones, la vistieron y la llevaron dentro de la vivienda, donde falleció.

Fue entonces cuando notificaron a las autoridades sobre lo ocurrido y, tras realizar el trabajo técnico científico, determinaron que el autor del crimen fue su pareja.

El sexagenario agredía constantemente a su pareja

Los detectives lograron establecer que Contreras agredía constantemente a la quincuagenaria. El día del crimen, ambos sostuvieron una discusión y el agresor optó por darle una fuerte golpiza que le causó la muerte.

La autopsia de ley determinó que la causa de muerte de Márquez fue un shock neurogénico, también presentó un edema, hemorragia cerebral, fractura de cráneo, traumatismo craneoencefálico, asociado con una asfixia aguda por estrangulamiento y tenía signos físicos de abuso.

