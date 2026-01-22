Encerró a una mujer en su vehículo y la atacó a mordidas: peleador de UFC detenido por agresión

Suscríbete a nuestros canales

El expeleador de peso pesado de la UFC Jairzinho Rozenstruik quedó bajo arresto por cargos de violencia doméstica, agresión y encarcelamiento falso.

El arresto del deportista se realizó este lunes en Pembroke Pines, Florida, según los registros policiales.

Rozenstruik, originario de Surinam, quedó bajo custodia migratoria tras fijarse una fianza inicial de 3 mil 500 dólares.

Peleador atacó a una mujer y le mordió el brazo

De acuerdo con un informe del Departamento de Policía de Pembroke Pines, una mujer acusó a Rozenstruik de morderle el brazo tras agarrarla durante una discusión en un vehículo.

La mujer también afirmó que Rozenstruik le impidió salir del vehículo, según el informe policial, publicó ESPN.

Rozenstruik, de 37 años de edad, compitió en la UFC de 2019 a 2025. Noqueó a cuatro oponentes consecutivos en 2019 para avanzar a la contienda por el título de peso pesado de la UFC antes de perder por nocaut en 20 segundos ante Francis Ngannou.

Rozenstruik tuvo un récord de 5-5 en sus siguientes 10 combates antes de que la UFC lo despidiera el año pasado.

Desde su liberación de UFC, ha competido en Dirty Boxing Championship.

Detenido por acoso en una iglesia

En un hecho aislado, un hombre de 21 años de edad resultó detenido, luego de que lo descubrieran cuando utilizaba su celular para grabar debajo del vestido de una niña, dentro de una iglesia.

El hecho se registró en la Boulevard Bible Chapel Pembroke Pines, en noviembre de 2025 y fue presenciado por varios testigos que se encontraban en el lugar.

Otro menor de edad relató a las autoridades que observó al sospechoso cuando pasaba detrás de la víctima con el dispositivo móvil en una posición comprometedora.

Por su parte, el hermano de la víctima confrontó al acusado tras notar que su teléfono estaba en modo de video y mostraba imágenes del suelo del templo.

Aunque la policía incautó el teléfono, no encontró evidencia inmediata. Sin embargo, el acusado posteriormente admitió a las autoridades que sí grabó a la menor, pero eliminó todo el material audiovisual antes de la revisión.

Ducanis quedó bajo custodia el pasado 10 de diciembre, cuando se presentó en la estación policial para intentar recuperar su teléfono.

Actualmente, el hombre enfrenta un cargo por voyeurismo digital y está en libertad bajo fianza mientras espera el inicio de su juicio.

