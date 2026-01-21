Atacó brutalmente a un adolescente tras un tropiezo accidental en el metro: le cortó el rostro con un arma blanca

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 17 años sufrió una herida en su rostro, durante un breve altercado con un hombre, quien lo atacó con un cortador de cajas, en una estación de metro.

De acuerdo con los informes, el hombre, quien aún no ha sido identificado, cortó el rostro del adolescente, luego de que este tropezara con él y le diera un golpe accidental.

Los incidentes ocurrieron dentro de una estación, cuando el joven intentaba abordar un tren en El Bronx (Nueva York, EEUU), de acuerdo con el informe policial, citado por El Diario NY.

Atacó al adolescente con un cutter

Se pudo conocer que el menor de edad estaba a punto de subir al tren número 3 en la estación de metro Third Avenue-149th Street, en Mott Haven, poco antes de las 4:00 de la tarde del pasado 23 de diciembre cuando, sin percatarse, tropezó con el otro pasajero.

El hombre golpeado accidentalmente se enojó y gritó a los presentes “¿Por qué nos empujan?”, justo antes de cortar al adolescente en el lado izquierdo de su rostro con el cúter, detallaron las autoridades y testigos presenciales.

El joven herido fue trasladado al Hospital de Harlem, donde se le atendió y se informó que estaba en condición estable, señaló la policía e informó el diario New York Post.

Descenso en cifras de violencia

El atacante sigue prófugo de la justicia. El Departamento de Policía de Nueva York publicó una imagen del sospechoso con la intención de que los ciudadanos puedan colaborar al identificaro e informen a las autoridades para que puedan localizarlo y llevarlo ante la justicia.

De acuerdo con medios neoyorquinos, a pesar de las cifras de violencia que se registraron a finales del año pasado, las autoridades de la ciudad mostraron una caída del 4% en los delitos graves en el metro en 2025, en comparación con 2024.

Según el reporte, los robos disminuyeron un 12.5% (mínimo histórico) y los tiroteos bajando un 62.5%.

