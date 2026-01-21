Lo asesinaron a sangre fría en un mercado popular: caen los homicidas de un trabajador venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres resultaron detenidos como presuntos responsables del homicidio de un trabajador venezolano, en un popular mercado.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura de Eddymerk José Godoy Araujo, de 27 años de edad, quien sería cabecilla de la banda criminal conocida como “Los Despreciables del Antitren”.

Godoy Araujo está acusado como autor material del asesinato del estibador venezolano, ocurrido en el Mercado de Productores del distrito de Santa Anita, en Perú.

Disputa por el tráfico de drogas

Según las investigaciones preliminares, el crimen estaría vinculado con una disputa por el control territorial del tráfico de drogas en zonas aledañas al comercio, informó La República.

De acuerdo con los reportes de la PNP, el ataque contra el trabajador, quien quedó identificado como Anderson Mendoza Colmenares, se produjo alrededor de la 1:00 de la tarde del pasado viernes 16 de enero.

Ese día, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta para interceptar al trabajador venezolano y a su acompañante. Los homicidas le dispararon en plena vía pública.

Las víctimas cayeron heridas en el suelo y fueron trasladadas de emergencia hasta el hospital Alberto Sabogal, donde finalmente se confirmó la muerte del estibador, a pesar de los esfuerzos médicos.

Extorsionaron a los médicos para asegurarse de la muerte del venezolano

Se conoció que, tras el atentado, los integrantes de la banda criminal extorsionaron a trabajadores del hospital, con el objetivo de conocer el estado de salud de su víctima.

Según fuentes policiales, esta práctica forma parte del modus operandi del grupo para evaluar riesgos y coordinar su escape.

“El detenido cumple el rol de autor mediato, es decir, quien ordena la ejecución. Estamos ante una organización que actúa por la hegemonía y el control de la venta de estupefacientes, principalmente marihuana, en distintos puntos estratégicos”, precisó el general Lozada Morales, jefe de la DIRNIC.

La Policía Nacional tiene identificados a los demás integrantes de la organización criminal de origen extranjero “Los Despreciables del Antitren”, informaron las autoridades.

Entre los sindicados figuran los delincuentes conocidos por los alias “Johandry”, quien sería el lugarteniente de la banda; “Saliva” y “Cabeza de Perro”.

Hallan pruebas en el celular del homicida

Tras la captura Eddymerk José Godoy Araujo, los oficiales revisaron su teléfono celular, donde se hallaron mensajes y registros que lo vincularían directamente con el crimen. Entre las pruebas, encontraron textos como “chamo, no te vayas a dejar atrapar”.

Además, se observaron fotografías de la víctima en el hospital, tomadas cuando aún se encontraba con vida, lo que reforzaría la hipótesis de un seguimiento posterior al ataque.

En el mismo dispositivo, se encontró información que permitió ubicar la vivienda de su presunto cómplice, añadió Panamericana. Este segundo criminal se encuentra bajo custodia. Según las investigaciones policiales, sería el segundo al mando de la organización criminal y quien habría dado la orden para asesinar al trabajador del mercado.

